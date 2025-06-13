KotasyonBölümler
PXE: Invesco Energy Exploration & Production ETF

28.62 USD 0.89 (3.21%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PXE fiyatı bugün 3.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 28.51 ve Yüksek fiyatı olarak 28.62 aralığında işlem gördü.

Invesco Energy Exploration & Production ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

PXE haberleri

Sıkça sorulan sorular

PXE hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Invesco Energy Exploration & Production ETF hisse senedi 28.62 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 28.51 - 28.62 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 27.73 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 5 değerine ulaştı. PXE canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Invesco Energy Exploration & Production ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

Invesco Energy Exploration & Production ETF hisse senedi şu anda 28.62 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -0.69% ve USD değerlerini izler. PXE hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

PXE hisse senedi nasıl alınır?

Invesco Energy Exploration & Production ETF hisselerini şu anki 28.62 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 28.62 ve Ask 28.92 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 5 ve günlük değişim oranı 0.32% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte PXE fiyat hareketlerini takip edin.

PXE hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Invesco Energy Exploration & Production ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 22.20 - 32.83 ve mevcut fiyatı 28.62 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 28.62 veya Ask 28.92 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -2.79% ve 6 aylık değişim oranı 16.11% değerlerini karşılaştırır. PXE fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Invesco Energy Exploration & Production ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

Invesco Energy Exploration & Production ETF hisse senedi yıllık olarak 32.83 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 22.20 - 32.83). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 27.73 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Invesco Energy Exploration & Production ETF performansını takip edin.

Invesco Energy Exploration & Production ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE) hisse senedi yıllık olarak en düşük 22.20 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 28.62 ve hareket ettiği yıllık aralık 22.20 - 32.83 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki PXE fiyat hareketlerini izleyin.

PXE hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Invesco Energy Exploration & Production ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 27.73 ve yıllık değişim oranı -0.69% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
28.51 28.62
Yıllık aralık
22.20 32.83
Önceki kapanış
27.73
Açılış
28.53
Satış
28.62
Alış
28.92
Düşük
28.51
Yüksek
28.62
Hacim
5
Günlük değişim
3.21%
Aylık değişim
-2.79%
6 aylık değişim
16.11%
Yıllık değişim
-0.69%
