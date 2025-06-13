CotizacionesSecciones
Divisas / PXE
Volver a Acciones

PXE: Invesco Energy Exploration & Production ETF

28.68 USD 0.95 (3.43%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PXE de hoy ha cambiado un 3.43%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 28.51, mientras que el máximo ha alcanzado 28.75.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco Energy Exploration & Production ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PXE News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de PXE hoy?

Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE) se evalúa hoy en 28.68. El instrumento se negocia dentro de 28.51 - 28.75; el cierre de ayer ha sido 27.73 y el volumen comercial ha alcanzado 11. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PXE en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Invesco Energy Exploration & Production ETF?

Invesco Energy Exploration & Production ETF se evalúa actualmente en 28.68. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.49% y USD. Monitoree los movimientos de PXE en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de PXE?

Puede comprar acciones de Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE) al precio actual de 28.68. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 28.68 o 28.98, mientras que 11 y 0.53% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PXE en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de PXE?

Invertir en Invesco Energy Exploration & Production ETF implica tener en cuenta el rango anual 22.20 - 32.83 y el precio actual 28.68. Muchos comparan -2.58% y 16.35% antes de colocar órdenes en 28.68 o 28.98. Estudie los cambios diarios de precios de PXE en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Invesco Energy Exploration & Production ETF?

El precio más alto de Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE) en el último año ha sido 32.83. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 22.20 - 32.83, una comparación con 27.73 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Invesco Energy Exploration & Production ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Invesco Energy Exploration & Production ETF?

El precio más bajo de Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE) para el año ha sido 22.20. La comparación con los actuales 28.68 y 22.20 - 32.83 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PXE en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PXE?

En el pasado, Invesco Energy Exploration & Production ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 27.73 y -0.49% después de las acciones corporativas.

Rango diario
28.51 28.75
Rango anual
22.20 32.83
Cierres anteriores
27.73
Open
28.53
Bid
28.68
Ask
28.98
Low
28.51
High
28.75
Volumen
11
Cambio diario
3.43%
Cambio mensual
-2.58%
Cambio a 6 meses
16.35%
Cambio anual
-0.49%
23 octubre, jueves
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Ventas de Viviendas Existentes
Act.
4.06 M
Pronós.
Prev.
4.00 M
14:00
USD
Ventas de Viviendas de Segunda Mano m/m
Act.
1.5%
Pronós.
Prev.
-0.2%
14:25
USD
Discurso de Michael Barr, Vicepresidente de la Reserva Federal para la Supervisión
Act.
Pronós.
Prev.
17:00
USD
Subasta de TIPS a 5 Años
Act.
1.182%
Pronós.
Prev.
1.650%