CotationsSections
Devises / PXE
Retour à Actions

PXE: Invesco Energy Exploration & Production ETF

28.72 USD 0.99 (3.57%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PXE a changé de 3.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 28.51 et à un maximum de 28.79.

Suivez la dynamique Invesco Energy Exploration & Production ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PXE Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action PXE aujourd'hui ?

L'action Invesco Energy Exploration & Production ETF est cotée à 28.72 aujourd'hui. Elle se négocie dans 28.51 - 28.79, a clôturé hier à 27.73 et son volume d'échange a atteint 13. Le graphique en temps réel du cours de PXE présente ces mises à jour.

L'action Invesco Energy Exploration & Production ETF verse-t-elle des dividendes ?

Invesco Energy Exploration & Production ETF est actuellement valorisé à 28.72. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.35% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PXE.

Comment acheter des actions PXE ?

Vous pouvez acheter des actions Invesco Energy Exploration & Production ETF au cours actuel de 28.72. Les ordres sont généralement placés à proximité de 28.72 ou de 29.02, le 13 et le 0.67% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PXE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action PXE ?

Investir dans Invesco Energy Exploration & Production ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.20 - 32.83 et le prix actuel 28.72. Beaucoup comparent -2.45% et 16.51% avant de passer des ordres à 28.72 ou 29.02. Consultez le graphique du cours de PXE en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco Energy Exploration & Production ETF ?

Le cours le plus élevé de Invesco Energy Exploration & Production ETF l'année dernière était 32.83. Au cours de 22.20 - 32.83, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 27.73 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco Energy Exploration & Production ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco Energy Exploration & Production ETF ?

Le cours le plus bas de Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE) sur l'année a été 22.20. Sa comparaison avec 28.72 et 22.20 - 32.83 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PXE sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action PXE a-t-elle été divisée ?

Invesco Energy Exploration & Production ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 27.73 et -0.35% après les opérations sur titres.

Range quotidien
28.51 28.79
Range Annuel
22.20 32.83
Clôture Précédente
27.73
Ouverture
28.53
Bid
28.72
Ask
29.02
Plus Bas
28.51
Plus Haut
28.79
Volume
13
Changement quotidien
3.57%
Changement Mensuel
-2.45%
Changement à 6 Mois
16.51%
Changement Annuel
-0.35%
23 octobre, jeudi
12:30
USD
Allocations Initiales de Chômage
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Allocations de chômage en continu.
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes
Act
4.06 M
Fcst
Prev
4.00 M
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes m/m
Act
1.5%
Fcst
Prev
-0.2%
14:25
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Vente aux enchères TIPS de 5 ans
Act
1.182%
Fcst
Prev
1.650%