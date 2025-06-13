- Обзор рынка
PXE: Invesco Energy Exploration & Production ETF
Курс PXE за сегодня изменился на 3.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.51, а максимальная — 28.62.
Следите за динамикой Invesco Energy Exploration & Production ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PXE
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PXE сегодня?
Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE) сегодня оценивается на уровне 28.62. Инструмент торгуется в пределах 28.51 - 28.62, вчерашнее закрытие составило 27.73, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PXE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Energy Exploration & Production ETF?
Invesco Energy Exploration & Production ETF в настоящее время оценивается в 28.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.69% и USD. Отслеживайте движения PXE на графике в реальном времени.
Как купить акции PXE?
Вы можете купить акции Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE) по текущей цене 28.62. Ордера обычно размещаются около 28.62 или 28.92, тогда как 5 и 0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PXE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PXE?
Инвестирование в Invesco Energy Exploration & Production ETF предполагает учет годового диапазона 22.20 - 32.83 и текущей цены 28.62. Многие сравнивают -2.79% и 16.11% перед размещением ордеров на 28.62 или 28.92. Изучайте ежедневные изменения цены PXE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco Energy Exploration & Production ETF?
Самая высокая цена Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE) за последний год составила 32.83. Акции заметно колебались в пределах 22.20 - 32.83, сравнение с 27.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Energy Exploration & Production ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco Energy Exploration & Production ETF?
Самая низкая цена Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE) за год составила 22.20. Сравнение с текущими 28.62 и 22.20 - 32.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PXE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PXE?
В прошлом Invesco Energy Exploration & Production ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.73 и -0.69% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.73
- Open
- 28.53
- Bid
- 28.62
- Ask
- 28.92
- Low
- 28.51
- High
- 28.62
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 3.21%
- Месячное изменение
- -2.79%
- 6-месячное изменение
- 16.11%
- Годовое изменение
- -0.69%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- Пред.
- 4.00 млн
- Акт.
- 1.5%
- Прог.
- Пред.
- -0.2%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.182%
- Прог.
- Пред.
- 1.650%