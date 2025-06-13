КотировкиРазделы
PXE: Invesco Energy Exploration & Production ETF

28.62 USD 0.89 (3.21%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PXE за сегодня изменился на 3.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.51, а максимальная — 28.62.

Следите за динамикой Invesco Energy Exploration & Production ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PXE сегодня?

Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE) сегодня оценивается на уровне 28.62. Инструмент торгуется в пределах 28.51 - 28.62, вчерашнее закрытие составило 27.73, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PXE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Energy Exploration & Production ETF?

Invesco Energy Exploration & Production ETF в настоящее время оценивается в 28.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.69% и USD. Отслеживайте движения PXE на графике в реальном времени.

Как купить акции PXE?

Вы можете купить акции Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE) по текущей цене 28.62. Ордера обычно размещаются около 28.62 или 28.92, тогда как 5 и 0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PXE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PXE?

Инвестирование в Invesco Energy Exploration & Production ETF предполагает учет годового диапазона 22.20 - 32.83 и текущей цены 28.62. Многие сравнивают -2.79% и 16.11% перед размещением ордеров на 28.62 или 28.92. Изучайте ежедневные изменения цены PXE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Energy Exploration & Production ETF?

Самая высокая цена Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE) за последний год составила 32.83. Акции заметно колебались в пределах 22.20 - 32.83, сравнение с 27.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Energy Exploration & Production ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Energy Exploration & Production ETF?

Самая низкая цена Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE) за год составила 22.20. Сравнение с текущими 28.62 и 22.20 - 32.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PXE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PXE?

В прошлом Invesco Energy Exploration & Production ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.73 и -0.69% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.51 28.62
Годовой диапазон
22.20 32.83
Предыдущее закрытие
27.73
Open
28.53
Bid
28.62
Ask
28.92
Low
28.51
High
28.62
Объем
5
Дневное изменение
3.21%
Месячное изменение
-2.79%
6-месячное изменение
16.11%
Годовое изменение
-0.69%
23 октября, четверг
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
Пред.
4.00 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
1.5%
Прог.
Пред.
-0.2%
14:25
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских защищенных от инфляции облигаций
Акт.
1.182%
Прог.
Пред.
1.650%