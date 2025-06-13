- Panoramica
PXE: Invesco Energy Exploration & Production ETF
Il tasso di cambio PXE ha avuto una variazione del 3.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.51 e ad un massimo di 28.79.
Segui le dinamiche di Invesco Energy Exploration & Production ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PXE News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PXE oggi?
Oggi le azioni Invesco Energy Exploration & Production ETF sono prezzate a 28.72. Viene scambiato all'interno di 28.51 - 28.79, la chiusura di ieri è stata 27.73 e il volume degli scambi ha raggiunto 13. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PXE mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Invesco Energy Exploration & Production ETF pagano dividendi?
Invesco Energy Exploration & Production ETF è attualmente valutato a 28.72. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.35% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PXE.
Come acquistare azioni PXE?
Puoi acquistare azioni Invesco Energy Exploration & Production ETF al prezzo attuale di 28.72. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 28.72 o 29.02, mentre 13 e 0.67% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PXE sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PXE?
Investire in Invesco Energy Exploration & Production ETF implica considerare l'intervallo annuale 22.20 - 32.83 e il prezzo attuale 28.72. Molti confrontano -2.45% e 16.51% prima di effettuare ordini su 28.72 o 29.02. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PXE con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco Energy Exploration & Production ETF?
Il prezzo massimo di Invesco Energy Exploration & Production ETF nell'ultimo anno è stato 32.83. All'interno di 22.20 - 32.83, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 27.73 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco Energy Exploration & Production ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco Energy Exploration & Production ETF?
Il prezzo più basso di Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE) nel corso dell'anno è stato 22.20. Confrontandolo con gli attuali 28.72 e 22.20 - 32.83 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PXE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PXE?
Invesco Energy Exploration & Production ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 27.73 e -0.35%.
- Chiusura Precedente
- 27.73
- Apertura
- 28.53
- Bid
- 28.72
- Ask
- 29.02
- Minimo
- 28.51
- Massimo
- 28.79
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- 3.57%
- Variazione Mensile
- -2.45%
- Variazione Semestrale
- 16.51%
- Variazione Annuale
- -0.35%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 4.06 M
- Fcst
- Prev
- 4.00 M
- Agire
- 1.5%
- Fcst
- Prev
- -0.2%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.182%
- Fcst
- Prev
- 1.650%