PXE: Invesco Energy Exploration & Production ETF

28.72 USD 0.99 (3.57%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PXE ha avuto una variazione del 3.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.51 e ad un massimo di 28.79.

Segui le dinamiche di Invesco Energy Exploration & Production ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

PXE News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni PXE oggi?

Oggi le azioni Invesco Energy Exploration & Production ETF sono prezzate a 28.72. Viene scambiato all'interno di 28.51 - 28.79, la chiusura di ieri è stata 27.73 e il volume degli scambi ha raggiunto 13. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PXE mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Invesco Energy Exploration & Production ETF pagano dividendi?

Invesco Energy Exploration & Production ETF è attualmente valutato a 28.72. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.35% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PXE.

Come acquistare azioni PXE?

Puoi acquistare azioni Invesco Energy Exploration & Production ETF al prezzo attuale di 28.72. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 28.72 o 29.02, mentre 13 e 0.67% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PXE sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni PXE?

Investire in Invesco Energy Exploration & Production ETF implica considerare l'intervallo annuale 22.20 - 32.83 e il prezzo attuale 28.72. Molti confrontano -2.45% e 16.51% prima di effettuare ordini su 28.72 o 29.02. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PXE con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco Energy Exploration & Production ETF?

Il prezzo massimo di Invesco Energy Exploration & Production ETF nell'ultimo anno è stato 32.83. All'interno di 22.20 - 32.83, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 27.73 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco Energy Exploration & Production ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco Energy Exploration & Production ETF?

Il prezzo più basso di Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE) nel corso dell'anno è stato 22.20. Confrontandolo con gli attuali 28.72 e 22.20 - 32.83 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PXE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PXE?

Invesco Energy Exploration & Production ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 27.73 e -0.35%.

Intervallo Giornaliero
28.51 28.79
Intervallo Annuale
22.20 32.83
Chiusura Precedente
27.73
Apertura
28.53
Bid
28.72
Ask
29.02
Minimo
28.51
Massimo
28.79
Volume
13
Variazione giornaliera
3.57%
Variazione Mensile
-2.45%
Variazione Semestrale
16.51%
Variazione Annuale
-0.35%
23 ottobre, giovedì
12:30
USD
Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti
Agire
4.06 M
Fcst
Prev
4.00 M
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti m/m
Agire
1.5%
Fcst
Prev
-0.2%
14:25
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Asta TIPS a 5 anni
Agire
1.182%
Fcst
Prev
1.650%