시세섹션
통화 / PXE
주식로 돌아가기

PXE: Invesco Energy Exploration & Production ETF

28.62 USD 0.89 (3.21%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

PXE 환율이 오늘 3.21%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 28.51이고 고가는 28.62이었습니다.

Invesco Energy Exploration & Production ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PXE News

자주 묻는 질문

오늘 PXE 주식의 가격은?

Invesco Energy Exploration & Production ETF 주식은 당일 28.62에 가격이 책정되며 28.51 - 28.62 내에서 거래되고 어제의 종가는 27.73 였고 거래 볼륨은 5이었습니다. PXE의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.

Invesco Energy Exploration & Production ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?

Invesco Energy Exploration & Production ETF은 현재 28.62로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 -0.69% 및 USD를 지켜 봅니다. PXE의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.

PXE 주식을 매수하는 방법은?

Invesco Energy Exploration & Production ETF의 주식을 현재 28.62의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 28.92 근처로 접수되며 5 및 0.32%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 PXE의 업데이트를 확인해 보세요.

PXE 주식에 투자하는 방법은?

Invesco Energy Exploration & Production ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 22.20 - 32.83 및 현재 가격 28.62을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 -2.79% 및 16.11%를 비교합니다. PXE 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.

Invesco Energy Exploration & Production ETF 주식 최고가는?

지난해 Invesco Energy Exploration & Production ETF의 최고가는 32.83였습니다. 22.20 - 32.83 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 27.73와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Invesco Energy Exploration & Production ETF의 움직임을 살펴보세요.

Invesco Energy Exploration & Production ETF 최저가는?

연중 Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE)의 최저 가격은 22.20였습니다. 현재 28.62 및 22.20 - 32.83와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. PXE의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.

PXE 주식의 분할은 언제였는지?

Invesco Energy Exploration & Production ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 27.73 및 -0.69%에서 볼 수 있습니다.

일일 변동 비율
28.51 28.62
년간 변동
22.20 32.83
이전 종가
27.73
시가
28.53
Bid
28.62
Ask
28.92
저가
28.51
고가
28.62
볼륨
5
일일 변동
3.21%
월 변동
-2.79%
6개월 변동
16.11%
년간 변동율
-0.69%
23 10월, 목요일
12:30
USD
초기 실업수당 청구
활동
예측값
훑어보기
12:30
USD
계속되는 실업수당 청구
활동
예측값
훑어보기
14:00
USD
기존 주택판매
활동
4.06 M
예측값
훑어보기
4.00 M
14:00
USD
기존 주택판매 m/m
활동
1.5%
예측값
훑어보기
-0.2%
14:25
USD
Fed 금융 감독 부의장 바 연설
활동
예측값
훑어보기
17:00
USD
5년 TIPS 경매
활동
1.182%
예측값
훑어보기
1.650%