- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
PXE: Invesco Energy Exploration & Production ETF
PXE 환율이 오늘 3.21%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 28.51이고 고가는 28.62이었습니다.
Invesco Energy Exploration & Production ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PXE News
- Why Is Valero Energy Stock Gaining Thursday? - Valero Energy (NYSE:VLO)
- OPEC+ Agrees To A Modest Output Hike
- Weekly Market Pulse: No Data, No Problem
- Permitting Reform Gives U.S. Infrastructure A Green Light
- Precious Metals Surge
- Infrastructure, AI & Energy: Navigating The Golden Age Of Infrastructure Investing
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- June U.S. Oil Production New High
- Short-Term Energy Outlook, August 2025
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- April World And Non-OPEC Oil Production Drops
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Assessing Oil And Gas Volatility And Yield: Midstream Versus Upstream
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- Commodities: OPEC+ Noise Set To Increase This Week
- Should You Invest in the iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO)?
- The Energy Transition Isn’t Just Electric, It’s Molecular
- June Market Recap: Policy Shifts - Themes Endure
- 2025 Midyear Outlook: How Investors Can Get A Grip On Economic Uncertainty
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Who Will Benefit From Deregulation?
자주 묻는 질문
오늘 PXE 주식의 가격은?
Invesco Energy Exploration & Production ETF 주식은 당일 28.62에 가격이 책정되며 28.51 - 28.62 내에서 거래되고 어제의 종가는 27.73 였고 거래 볼륨은 5이었습니다. PXE의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.
Invesco Energy Exploration & Production ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?
Invesco Energy Exploration & Production ETF은 현재 28.62로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 -0.69% 및 USD를 지켜 봅니다. PXE의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.
PXE 주식을 매수하는 방법은?
Invesco Energy Exploration & Production ETF의 주식을 현재 28.62의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 28.92 근처로 접수되며 5 및 0.32%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 PXE의 업데이트를 확인해 보세요.
PXE 주식에 투자하는 방법은?
Invesco Energy Exploration & Production ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 22.20 - 32.83 및 현재 가격 28.62을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 -2.79% 및 16.11%를 비교합니다. PXE 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.
Invesco Energy Exploration & Production ETF 주식 최고가는?
지난해 Invesco Energy Exploration & Production ETF의 최고가는 32.83였습니다. 22.20 - 32.83 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 27.73와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Invesco Energy Exploration & Production ETF의 움직임을 살펴보세요.
Invesco Energy Exploration & Production ETF 최저가는?
연중 Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE)의 최저 가격은 22.20였습니다. 현재 28.62 및 22.20 - 32.83와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. PXE의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.
PXE 주식의 분할은 언제였는지?
Invesco Energy Exploration & Production ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 27.73 및 -0.69%에서 볼 수 있습니다.
- 이전 종가
- 27.73
- 시가
- 28.53
- Bid
- 28.62
- Ask
- 28.92
- 저가
- 28.51
- 고가
- 28.62
- 볼륨
- 5
- 일일 변동
- 3.21%
- 월 변동
- -2.79%
- 6개월 변동
- 16.11%
- 년간 변동율
- -0.69%
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
- 4.06 M
- 예측값
- 훑어보기
- 4.00 M
- 활동
- 1.5%
- 예측값
- 훑어보기
- -0.2%
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
- 1.182%
- 예측값
- 훑어보기
- 1.650%