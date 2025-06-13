- Übersicht
PXE: Invesco Energy Exploration & Production ETF
Der Wechselkurs von PXE hat sich für heute um 3.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.51 bis zu einem Hoch von 28.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco Energy Exploration & Production ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PXE heute?
Die Aktie von Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE) notiert heute bei 28.79. Sie wird innerhalb einer Spanne von 28.51 - 28.79 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 27.73 und das Handelsvolumen erreichte 12. Das Live-Chart von PXE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PXE Dividenden?
Invesco Energy Exploration & Production ETF wird derzeit mit 28.79 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.10% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PXE zu verfolgen.
Wie kaufe ich PXE-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE) zum aktuellen Kurs von 28.79 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 28.79 oder 29.09 platziert, während 12 und 0.91% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PXE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PXE-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco Energy Exploration & Production ETF müssen die jährliche Spanne 22.20 - 32.83 und der aktuelle Kurs 28.79 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.21% und 16.80%, bevor sie Orders zu 28.79 oder 29.09 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PXE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco Energy Exploration & Production ETF?
Der höchste Kurs von Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE) im vergangenen Jahr lag bei 32.83. Innerhalb von 22.20 - 32.83 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 27.73 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco Energy Exploration & Production ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco Energy Exploration & Production ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE) im Laufe des Jahres betrug 22.20. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 28.79 und der Spanne 22.20 - 32.83 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PXE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PXE statt?
Invesco Energy Exploration & Production ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 27.73 und -0.10% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.73
- Eröffnung
- 28.53
- Bid
- 28.79
- Ask
- 29.09
- Tief
- 28.51
- Hoch
- 28.79
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- 3.82%
- Monatsänderung
- -2.21%
- 6-Monatsänderung
- 16.80%
- Jahresänderung
- -0.10%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 4.06 M
- Erw
- Vorh
- 4.00 M
- Akt
- 1.5%
- Erw
- Vorh
- -0.2%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.182%
- Erw
- Vorh
- 1.650%