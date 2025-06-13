- Visão do mercado
PXE: Invesco Energy Exploration & Production ETF
A taxa do PXE para hoje mudou para 3.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 28.51 e o mais alto foi 28.62.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco Energy Exploration & Production ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PXE hoje?
Hoje Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE) está avaliado em 28.62. O instrumento é negociado dentro de 28.51 - 28.62, o fechamento de ontem foi 27.73, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PXE em tempo real.
As ações de Invesco Energy Exploration & Production ETF pagam dividendos?
Atualmente Invesco Energy Exploration & Production ETF está avaliado em 28.62. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.69% e USD. Monitore os movimentos de PXE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PXE?
Você pode comprar ações de Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE) pelo preço atual 28.62. Ordens geralmente são executadas perto de 28.62 ou 28.92, enquanto 5 e 0.32% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PXE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PXE?
Investir em Invesco Energy Exploration & Production ETF envolve considerar a faixa anual 22.20 - 32.83 e o preço atual 28.62. Muitos comparam -2.79% e 16.11% antes de enviar ordens em 28.62 ou 28.92. Estude as mudanças diárias de preço de PXE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Invesco Energy Exploration & Production ETF?
O maior preço de Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE) no último ano foi 32.83. As ações oscilaram bastante dentro de 22.20 - 32.83, e a comparação com 27.73 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco Energy Exploration & Production ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Invesco Energy Exploration & Production ETF?
O menor preço de Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE) no ano foi 22.20. A comparação com o preço atual 28.62 e 22.20 - 32.83 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PXE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PXE?
No passado Invesco Energy Exploration & Production ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 27.73 e -0.69% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 27.73
- Open
- 28.53
- Bid
- 28.62
- Ask
- 28.92
- Low
- 28.51
- High
- 28.62
- Volume
- 5
- Mudança diária
- 3.21%
- Mudança mensal
- -2.79%
- Mudança de 6 meses
- 16.11%
- Mudança anual
- -0.69%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 4.06 milh
- Projeç.
- Prév.
- 4.00 milh
- Atu.
- 1.5%
- Projeç.
- Prév.
- -0.2%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.182%
- Projeç.
- Prév.
- 1.650%