Dövizler / PTGX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PTGX: Protagonist Therapeutics Inc
62.20 USD 0.06 (0.10%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PTGX fiyatı bugün 0.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 61.63 ve Yüksek fiyatı olarak 63.30 aralığında işlem gördü.
Protagonist Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PTGX haberleri
- Protagonist Therapeutics hisseleri 61,89 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- Protagonist Therapeutics stock hits all-time high of 61.89 USD
- Barclays, Protagonist Therapeutics hissesini Ağırlık Verilecek tavsiyesiyle takibe aldı
- Barclays initiates Protagonist Therapeutics stock with Overweight rating
- Barclays, onkoloji ve immünoloji hisselerine yeni tavsiyelerle biyoteknolojiye destek veriyor
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- JNJ Seeks EU Approval for Oral Psoriasis Drug Icotrokinra
- This Protagonist Therapeutics Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 3 Initiations For Friday - Protagonist Therapeutics (NASDAQ:PTGX), StandardAero (NYSE:SARO)
- Protagonist Therapeutics Inc (PTGX) HC Wainwright 27th Annual Global Investment Transcript
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Protagonist Therapeutics, Inc. (PTGX) Citi's Biopharma Back to School Conference
- Protagonist Therapeutics stock hits all-time high at 60.65 USD
- Protagonist Therapeutics stock price target raised to $69 by JMP
- Protagonist Therapeutics earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Protagonist Therapeutics (PTGX) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Protagonist therapeutics CEO Patel sells $570k in stock
- Protagonist Therapeutics CEO Patel sells $2.88 million in shares
- JNJ Seeks FDA Approval for Oral Psoriasis Drug Icotrokinra
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Protagonist Therapeutics stock
- Can Protagonist Take On Eli Lilly's Next-Generation Obesity Treatment?
- Protagonist Therapeutics: Two 'Slam Dunk' Sets Of Pivotal Data Set Up Bull Case (PTGX)
- Citi initiates coverage on biotech amid improving sentiment in sector
- Citi initiates Protagonist Therapeutics stock with buy rating on drug potential
- ASCO 2025: Profiling The Biggest Presentations At The Biggest Cancer Meeting
Günlük aralık
61.63 63.30
Yıllık aralık
33.31 63.30
- Önceki kapanış
- 62.14
- Açılış
- 62.22
- Satış
- 62.20
- Alış
- 62.50
- Düşük
- 61.63
- Yüksek
- 63.30
- Hacim
- 2.706 K
- Günlük değişim
- 0.10%
- Aylık değişim
- 4.71%
- 6 aylık değişim
- 29.58%
- Yıllık değişim
- 37.22%
21 Eylül, Pazar