货币 / PTGX
PTGX: Protagonist Therapeutics Inc
61.01 USD 2.42 (4.13%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PTGX汇率已更改4.13%。当日，交易品种以低点60.27和高点61.33进行交易。
关注Protagonist Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PTGX新闻
- Barclays 以"增持"评级首次覆盖 Protagonist Therapeutics 股票
- Barclays initiates Protagonist Therapeutics stock with Overweight rating
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- JNJ Seeks EU Approval for Oral Psoriasis Drug Icotrokinra
- This Protagonist Therapeutics Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 3 Initiations For Friday - Protagonist Therapeutics (NASDAQ:PTGX), StandardAero (NYSE:SARO)
- Protagonist Therapeutics Inc (PTGX) HC Wainwright 27th Annual Global Investment Transcript
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Protagonist Therapeutics, Inc. (PTGX) Citi's Biopharma Back to School Conference
- Protagonist Therapeutics stock hits all-time high at 60.65 USD
- Protagonist Therapeutics stock price target raised to $69 by JMP
- Protagonist Therapeutics earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Protagonist Therapeutics (PTGX) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Protagonist therapeutics CEO Patel sells $570k in stock
- Protagonist Therapeutics CEO Patel sells $2.88 million in shares
- JNJ Seeks FDA Approval for Oral Psoriasis Drug Icotrokinra
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Protagonist Therapeutics stock
- Can Protagonist Take On Eli Lilly's Next-Generation Obesity Treatment?
- Protagonist Therapeutics: Two 'Slam Dunk' Sets Of Pivotal Data Set Up Bull Case (PTGX)
- Citi initiates coverage on biotech amid improving sentiment in sector
- Citi initiates Protagonist Therapeutics stock with buy rating on drug potential
- ASCO 2025: Profiling The Biggest Presentations At The Biggest Cancer Meeting
- H.C. Wainwright reaffirms Buy rating on Protagonist Therapeutics stock
- Clear Street lowers price target for Protagonist Therapeutics stock
- BTIG maintains buy rating on Protagonist Therapeutics stock
日范围
60.27 61.33
年范围
33.31 61.89
- 前一天收盘价
- 58.59
- 开盘价
- 60.34
- 卖价
- 61.01
- 买价
- 61.31
- 最低价
- 60.27
- 最高价
- 61.33
- 交易量
- 383
- 日变化
- 4.13%
- 月变化
- 2.71%
- 6个月变化
- 27.10%
- 年变化
- 34.59%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值