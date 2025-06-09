Divisas / PTGX
PTGX: Protagonist Therapeutics Inc
59.22 USD 0.63 (1.08%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PTGX de hoy ha cambiado un 1.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 59.05, mientras que el máximo ha alcanzado 61.33.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Protagonist Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PTGX News
- Barclays inicia cobertura de Protagonist Therapeutics con calificación de Sobreponderación
- Barclays respalda la biotecnología con nuevas recomendaciones en oncología e inmunología
- JNJ Seeks EU Approval for Oral Psoriasis Drug Icotrokinra
- This Protagonist Therapeutics Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 3 Initiations For Friday - Protagonist Therapeutics (NASDAQ:PTGX), StandardAero (NYSE:SARO)
- Protagonist Therapeutics Inc (PTGX) HC Wainwright 27th Annual Global Investment Transcript
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Protagonist Therapeutics, Inc. (PTGX) Citi's Biopharma Back to School Conference
- Protagonist Therapeutics stock hits all-time high at 60.65 USD
- Protagonist Therapeutics stock price target raised to $69 by JMP
- Protagonist Therapeutics earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Protagonist Therapeutics (PTGX) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Protagonist therapeutics CEO Patel sells $570k in stock
- Protagonist Therapeutics CEO Patel sells $2.88 million in shares
- JNJ Seeks FDA Approval for Oral Psoriasis Drug Icotrokinra
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Protagonist Therapeutics stock
- Can Protagonist Take On Eli Lilly's Next-Generation Obesity Treatment?
- Protagonist Therapeutics: Two 'Slam Dunk' Sets Of Pivotal Data Set Up Bull Case (PTGX)
- Citi initiates coverage on biotech amid improving sentiment in sector
- Citi initiates Protagonist Therapeutics stock with buy rating on drug potential
- ASCO 2025: Profiling The Biggest Presentations At The Biggest Cancer Meeting
Rango diario
59.05 61.33
Rango anual
33.31 61.89
- Cierres anteriores
- 58.59
- Open
- 60.05
- Bid
- 59.22
- Ask
- 59.52
- Low
- 59.05
- High
- 61.33
- Volumen
- 1.856 K
- Cambio diario
- 1.08%
- Cambio mensual
- -0.30%
- Cambio a 6 meses
- 23.38%
- Cambio anual
- 30.64%
