Валюты / PTGX
PTGX: Protagonist Therapeutics Inc
58.59 USD 0.21 (0.36%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PTGX за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.90, а максимальная — 59.14.
Следите за динамикой Protagonist Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PTGX
- JNJ Seeks EU Approval for Oral Psoriasis Drug Icotrokinra
- This Protagonist Therapeutics Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 3 Initiations For Friday - Protagonist Therapeutics (NASDAQ:PTGX), StandardAero (NYSE:SARO)
- Protagonist Therapeutics Inc (PTGX) HC Wainwright 27th Annual Global Investment Transcript
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Protagonist Therapeutics, Inc. (PTGX) Citi's Biopharma Back to School Conference
- Protagonist Therapeutics stock hits all-time high at 60.65 USD
- Protagonist Therapeutics stock price target raised to $69 by JMP
- Protagonist Therapeutics earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Protagonist Therapeutics (PTGX) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Protagonist therapeutics CEO Patel sells $570k in stock
- Protagonist Therapeutics CEO Patel sells $2.88 million in shares
- JNJ Seeks FDA Approval for Oral Psoriasis Drug Icotrokinra
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Protagonist Therapeutics stock
- Can Protagonist Take On Eli Lilly's Next-Generation Obesity Treatment?
- Protagonist Therapeutics: Two 'Slam Dunk' Sets Of Pivotal Data Set Up Bull Case (PTGX)
- Citi initiates coverage on biotech amid improving sentiment in sector
- Citi initiates Protagonist Therapeutics stock with buy rating on drug potential
- ASCO 2025: Profiling The Biggest Presentations At The Biggest Cancer Meeting
- H.C. Wainwright reaffirms Buy rating on Protagonist Therapeutics stock
- Clear Street lowers price target for Protagonist Therapeutics stock
- BTIG maintains buy rating on Protagonist Therapeutics stock
- JPMorgan maintains overweight rating on Protagonist stock
- Protagonist Therapeutics earnings missed by $0.13, revenue fell short of estimates
- Protagonist/Johnson & Johnson Partnered Drug Shows Significant Skin Clearance In Pivotal Psoriasis Study - Protagonist Therapeutics (NASDAQ:PTGX), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)
Дневной диапазон
57.90 59.14
Годовой диапазон
33.31 61.89
- Предыдущее закрытие
- 58.38
- Open
- 58.16
- Bid
- 58.59
- Ask
- 58.89
- Low
- 57.90
- High
- 59.14
- Объем
- 1.313 K
- Дневное изменение
- 0.36%
- Месячное изменение
- -1.36%
- 6-месячное изменение
- 22.06%
- Годовое изменение
- 29.25%
