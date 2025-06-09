통화 / PTGX
PTGX: Protagonist Therapeutics Inc
62.20 USD 0.06 (0.10%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PTGX 환율이 오늘 0.10%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 61.63이고 고가는 63.30이었습니다.
Protagonist Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
61.63 63.30
년간 변동
33.31 63.30
- 이전 종가
- 62.14
- 시가
- 62.22
- Bid
- 62.20
- Ask
- 62.50
- 저가
- 61.63
- 고가
- 63.30
- 볼륨
- 2.706 K
- 일일 변동
- 0.10%
- 월 변동
- 4.71%
- 6개월 변동
- 29.58%
- 년간 변동율
- 37.22%
20 9월, 토요일