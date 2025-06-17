Devises / PTGX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
PTGX: Protagonist Therapeutics Inc
62.20 USD 0.06 (0.10%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PTGX a changé de 0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 61.63 et à un maximum de 63.30.
Suivez la dynamique Protagonist Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PTGX Nouvelles
- L’action de Protagonist Therapeutics atteint un niveau record de 61,89€
- Protagonist Therapeutics stock hits all-time high of 61.89 USD
- Barclays initie la couverture de Protagonist Therapeutics avec une recommandation Surpondérer
- Barclays initiates Protagonist Therapeutics stock with Overweight rating
- Barclays soutient la biotech avec de nouvelles recommandations sur les actions d’oncologie et d’immunologie
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- Cet analyste de Protagonist Therapeutics commence la couverture avec une note optimiste; voici les 3 principales initiatives pour vendredi | Benzinga France
- JNJ Seeks EU Approval for Oral Psoriasis Drug Icotrokinra
- This Protagonist Therapeutics Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 3 Initiations For Friday - Protagonist Therapeutics (NASDAQ:PTGX), StandardAero (NYSE:SARO)
- Protagonist Therapeutics Inc (PTGX) HC Wainwright 27th Annual Global Investment Transcript
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Protagonist Therapeutics, Inc. (PTGX) Citi's Biopharma Back to School Conference
- Protagonist Therapeutics stock hits all-time high at 60.65 USD
- Protagonist Therapeutics stock price target raised to $69 by JMP
- Protagonist Therapeutics earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Protagonist Therapeutics (PTGX) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Protagonist therapeutics CEO Patel sells $570k in stock
- Protagonist Therapeutics CEO Patel sells $2.88 million in shares
- JNJ Seeks FDA Approval for Oral Psoriasis Drug Icotrokinra
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Protagonist Therapeutics stock
- Can Protagonist Take On Eli Lilly's Next-Generation Obesity Treatment?
- Protagonist Therapeutics: Two 'Slam Dunk' Sets Of Pivotal Data Set Up Bull Case (PTGX)
- Citi initiates coverage on biotech amid improving sentiment in sector
- Citi initiates Protagonist Therapeutics stock with buy rating on drug potential
Range quotidien
61.63 63.30
Range Annuel
33.31 63.30
- Clôture Précédente
- 62.14
- Ouverture
- 62.22
- Bid
- 62.20
- Ask
- 62.50
- Plus Bas
- 61.63
- Plus Haut
- 63.30
- Volume
- 2.706 K
- Changement quotidien
- 0.10%
- Changement Mensuel
- 4.71%
- Changement à 6 Mois
- 29.58%
- Changement Annuel
- 37.22%
20 septembre, samedi