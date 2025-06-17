CotationsSections
PTGX: Protagonist Therapeutics Inc

62.20 USD 0.06 (0.10%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PTGX a changé de 0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 61.63 et à un maximum de 63.30.

Suivez la dynamique Protagonist Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
61.63 63.30
Range Annuel
33.31 63.30
Clôture Précédente
62.14
Ouverture
62.22
Bid
62.20
Ask
62.50
Plus Bas
61.63
Plus Haut
63.30
Volume
2.706 K
Changement quotidien
0.10%
Changement Mensuel
4.71%
Changement à 6 Mois
29.58%
Changement Annuel
37.22%
