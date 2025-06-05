Dövizler / PTEN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PTEN: Patterson-UTI Energy Inc
5.35 USD 0.18 (3.25%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PTEN fiyatı bugün -3.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.27 ve Yüksek fiyatı olarak 5.49 aralığında işlem gördü.
Patterson-UTI Energy Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PTEN haberleri
- Patterson-UTI yönetim kurulu üyesi Leslie Beyer İçişleri Bakanlığı görevine onaylandı
- Patterson-UTI director Leslie Beyer confirmed for Interior Dept. role
- Stifel, Patterson-UTI Energy hisse senedi derecelendirmesini Al olarak yineledi
- Patterson-UTI Energy stock rating reiterated at Buy by Stifel
- Patterson-UTI reports 94 drilling rigs operating in August
- Why Is Patterson-UTI (PTEN) Down 11.6% Since Last Earnings Report?
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Transocean Stock Plunges 43% in a Year: Time to Hold or Sell?
- Patterson-UTI reports 98 drilling rigs operating in July
- Compared to Estimates, Patterson-UTI (PTEN) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- CFRA downgrades Patterson-UTI Energy stock to Sell amid drilling headwinds
- Patterson-UTI Energy Q2 Earnings Miss, Sales Beat Estimates, Fall Y/Y
- Earnings Summary on Patterson-UTI Energy
- Earnings call transcript: Patterson-UTI Q2 2025 reveals EPS miss, revenue beat
- Patterson-UTI Energy shares fall nearly 3% on Q2 earnings miss
- Patterson-UTI Energy earnings missed by $0.09, revenue topped estimates
- Patterson-UTI (PTEN) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Watch These 4 Energy Stocks for Q2 Earnings: Beat or Miss?
- Patterson-UTI Energy to Post Q2 Earnings: Here's What to Expect
- Earnings Preview: Patterson-UTI (PTEN) Q2 Earnings Expected to Decline
- Patterson-UTI reports 101 drilling rigs operating in June
- Patterson-UTI Energy price target lowered to $6.25 at Citi on weak frac utilization
- Liberty Energy Managing Sector Challenges With Diversification (NYSE:LBRT)
- Patterson-UTI Reports Drilling Activity for May 2025
Günlük aralık
5.27 5.49
Yıllık aralık
5.12 9.58
- Önceki kapanış
- 5.53
- Açılış
- 5.47
- Satış
- 5.35
- Alış
- 5.65
- Düşük
- 5.27
- Yüksek
- 5.49
- Hacim
- 9.977 K
- Günlük değişim
- -3.25%
- Aylık değişim
- -5.81%
- 6 aylık değişim
- -34.52%
- Yıllık değişim
- -29.51%
21 Eylül, Pazar