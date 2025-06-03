通貨 / PTEN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
PTEN: Patterson-UTI Energy Inc
5.53 USD 0.05 (0.91%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PTENの今日の為替レートは、0.91%変化しました。日中、通貨は1あたり5.43の安値と5.57の高値で取引されました。
Patterson-UTI Energy Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PTEN News
- スティーフェル社、Patterson-UTI Energyの「買い」評価を維持
- Patterson-UTI Energy stock rating reiterated at Buy by Stifel
- Patterson-UTI reports 94 drilling rigs operating in August
- Why Is Patterson-UTI (PTEN) Down 11.6% Since Last Earnings Report?
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Transocean Stock Plunges 43% in a Year: Time to Hold or Sell?
- Patterson-UTI reports 98 drilling rigs operating in July
- Compared to Estimates, Patterson-UTI (PTEN) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- CFRA downgrades Patterson-UTI Energy stock to Sell amid drilling headwinds
- Patterson-UTI Energy Q2 Earnings Miss, Sales Beat Estimates, Fall Y/Y
- Earnings Summary on Patterson-UTI Energy
- Earnings call transcript: Patterson-UTI Q2 2025 reveals EPS miss, revenue beat
- Patterson-UTI Energy shares fall nearly 3% on Q2 earnings miss
- Patterson-UTI Energy earnings missed by $0.09, revenue topped estimates
- Patterson-UTI (PTEN) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Watch These 4 Energy Stocks for Q2 Earnings: Beat or Miss?
- Patterson-UTI Energy to Post Q2 Earnings: Here's What to Expect
- Earnings Preview: Patterson-UTI (PTEN) Q2 Earnings Expected to Decline
- Patterson-UTI reports 101 drilling rigs operating in June
- Patterson-UTI Energy price target lowered to $6.25 at Citi on weak frac utilization
- Liberty Energy Managing Sector Challenges With Diversification (NYSE:LBRT)
- Patterson-UTI Reports Drilling Activity for May 2025
- Susquehanna lowers Patterson-UTI Energy stock price target to $8
- RBC Capital reaffirms Patterson-UTI stock rating amid oil price volatility
1日のレンジ
5.43 5.57
1年のレンジ
5.12 9.58
- 以前の終値
- 5.48
- 始値
- 5.56
- 買値
- 5.53
- 買値
- 5.83
- 安値
- 5.43
- 高値
- 5.57
- 出来高
- 6.508 K
- 1日の変化
- 0.91%
- 1ヶ月の変化
- -2.64%
- 6ヶ月の変化
- -32.31%
- 1年の変化
- -27.14%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K