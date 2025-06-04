Divisas / PTEN
PTEN: Patterson-UTI Energy Inc
5.48 USD 0.14 (2.49%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PTEN de hoy ha cambiado un -2.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.38, mientras que el máximo ha alcanzado 5.69.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Patterson-UTI Energy Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
5.38 5.69
Rango anual
5.12 9.58
- Cierres anteriores
- 5.62
- Open
- 5.59
- Bid
- 5.48
- Ask
- 5.78
- Low
- 5.38
- High
- 5.69
- Volumen
- 10.195 K
- Cambio diario
- -2.49%
- Cambio mensual
- -3.52%
- Cambio a 6 meses
- -32.93%
- Cambio anual
- -27.80%
