PTEN: Patterson-UTI Energy Inc
5.62 USD 0.21 (3.88%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PTEN за сегодня изменился на 3.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.43, а максимальная — 5.65.
Следите за динамикой Patterson-UTI Energy Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PTEN
- Stifel подтверждает рейтинг акций Patterson-UTI Energy на уровне "Покупать"
- Patterson-UTI Energy stock rating reiterated at Buy by Stifel
- Patterson-UTI reports 94 drilling rigs operating in August
- Why Is Patterson-UTI (PTEN) Down 11.6% Since Last Earnings Report?
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Transocean Stock Plunges 43% in a Year: Time to Hold or Sell?
- Patterson-UTI reports 98 drilling rigs operating in July
- Compared to Estimates, Patterson-UTI (PTEN) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- CFRA downgrades Patterson-UTI Energy stock to Sell amid drilling headwinds
- Patterson-UTI Energy Q2 Earnings Miss, Sales Beat Estimates, Fall Y/Y
- Earnings Summary on Patterson-UTI Energy
- Earnings call transcript: Patterson-UTI Q2 2025 reveals EPS miss, revenue beat
- Patterson-UTI Energy shares fall nearly 3% on Q2 earnings miss
- Patterson-UTI Energy earnings missed by $0.09, revenue topped estimates
- Patterson-UTI (PTEN) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Watch These 4 Energy Stocks for Q2 Earnings: Beat or Miss?
- Patterson-UTI Energy to Post Q2 Earnings: Here's What to Expect
- Earnings Preview: Patterson-UTI (PTEN) Q2 Earnings Expected to Decline
- Patterson-UTI reports 101 drilling rigs operating in June
- Patterson-UTI Energy price target lowered to $6.25 at Citi on weak frac utilization
- Liberty Energy Managing Sector Challenges With Diversification (NYSE:LBRT)
- Patterson-UTI Reports Drilling Activity for May 2025
- Susquehanna lowers Patterson-UTI Energy stock price target to $8
- RBC Capital reaffirms Patterson-UTI stock rating amid oil price volatility
Дневной диапазон
5.43 5.65
Годовой диапазон
5.12 9.58
- Предыдущее закрытие
- 5.41
- Open
- 5.48
- Bid
- 5.62
- Ask
- 5.92
- Low
- 5.43
- High
- 5.65
- Объем
- 6.786 K
- Дневное изменение
- 3.88%
- Месячное изменение
- -1.06%
- 6-месячное изменение
- -31.21%
- Годовое изменение
- -25.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.