Dövizler / PTCT
PTCT: PTC Therapeutics Inc

60.48 USD 2.40 (3.82%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PTCT fiyatı bugün -3.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 59.99 ve Yüksek fiyatı olarak 62.99 aralığında işlem gördü.

PTC Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

PTCT haberleri

Günlük aralık
59.99 62.99
Yıllık aralık
34.57 63.19
Önceki kapanış
62.88
Açılış
62.70
Satış
60.48
Alış
60.78
Düşük
59.99
Yüksek
62.99
Hacim
2.667 K
Günlük değişim
-3.82%
Aylık değişim
22.26%
6 aylık değişim
19.10%
Yıllık değişim
63.46%
21 Eylül, Pazar