Dövizler / PTCT
PTCT: PTC Therapeutics Inc
60.48 USD 2.40 (3.82%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PTCT fiyatı bugün -3.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 59.99 ve Yüksek fiyatı olarak 62.99 aralığında işlem gördü.
PTC Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PTCT haberleri
Günlük aralık
59.99 62.99
Yıllık aralık
34.57 63.19
- Önceki kapanış
- 62.88
- Açılış
- 62.70
- Satış
- 60.48
- Alış
- 60.78
- Düşük
- 59.99
- Yüksek
- 62.99
- Hacim
- 2.667 K
- Günlük değişim
- -3.82%
- Aylık değişim
- 22.26%
- 6 aylık değişim
- 19.10%
- Yıllık değişim
- 63.46%
21 Eylül, Pazar