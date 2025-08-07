货币 / PTCT
PTCT: PTC Therapeutics Inc
60.66 USD 0.97 (1.63%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PTCT汇率已更改1.63%。当日，交易品种以低点60.52和高点60.81进行交易。
关注PTC Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PTCT新闻
- PTC Therapeutics股价触及61.17美元的52周新高
- Ptc Therapeutics stock hits 52-week high at 61.17 USD
- PTC Therapeutics To Challenge BioMarin's Metabolic Disorder Treatment - BioMarin Pharmaceutical (NASDAQ:BMRN)
- PTC Therapeutics at Morgan Stanley Conference: Strategic Insights and Updates
- PTC Therapeutics stock remains BofA top pick for 2025 on Sephience potential
- Top Biotech Stocks to Watch: BofA’s 2025 Picks
- PTC Therapeutics, Inc. (PTCT) Cantor Global Healthcare Conference 2025 Transcript
- PTC Therapeutics Inc. (PTCT) Wells Fargo 20th Annual Healthcare Conference 2025 Transcript
- Here's Why Shares in PTC Therapeutics Soared This Week
- PTC Therapeutics at Wells Fargo Conference: Strategic Growth and Challenges
- PTC Therapeutics Stock Sees RS Rating Improve To 77
- Satellos Bioscience: Promising Novel Treatment For Duchenne Muscular Dystrophy (TSX:MSCL:CA)
- PTC Therapeutics: HD Treatment Advancement Continues With Q4 2025 Catalyst (NASDAQ:PTCT)
- Goldman Sachs reiterates Sell rating on PTC Therapeutics stock at $44 target
- PTC Therapeutics stock falls as FDA issues CRL for vatiquinone in FA
- PTC Therapeutics stock holds Buy rating at Truist despite FDA setback
- US FDA declines to approve PTC Therapeutics’ oral drug for rare genetic disorder
- PTC Therapeutics stock price target lowered to $76 at BofA on FDA rejection
- PTC Therapeutics Faces FDA Rejection On Rare Disease Treatment Over Efficacy Concerns - PTC Therapeutics (NASDAQ:PTCT)
- PTC Therapeutics stock falls after FDA rejects vatiquinone application
- FDA rejects PTC Therapeutics’ drug for Friedreich’s ataxia
- Earnings call transcript: PTC Therapeutics beats Q2 2025 EPS expectations
- PTC Therapeutics (PTCT) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- PTC Therapeutics (PTCT) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
日范围
60.52 60.81
年范围
34.57 62.18
- 前一天收盘价
- 59.69
- 开盘价
- 60.54
- 卖价
- 60.66
- 买价
- 60.96
- 最低价
- 60.52
- 最高价
- 60.81
- 交易量
- 93
- 日变化
- 1.63%
- 月变化
- 22.62%
- 6个月变化
- 19.46%
- 年变化
- 63.95%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值