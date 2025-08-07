Divisas / PTCT
PTCT: PTC Therapeutics Inc
60.65 USD 0.96 (1.61%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PTCT de hoy ha cambiado un 1.61%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 59.60, mientras que el máximo ha alcanzado 61.95.
Siga la dinámica de la pareja de divisas PTC Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PTCT News
Rango diario
59.60 61.95
Rango anual
34.57 62.18
- Cierres anteriores
- 59.69
- Open
- 59.60
- Bid
- 60.65
- Ask
- 60.95
- Low
- 59.60
- High
- 61.95
- Volumen
- 3.332 K
- Cambio diario
- 1.61%
- Cambio mensual
- 22.60%
- Cambio a 6 meses
- 19.44%
- Cambio anual
- 63.92%
