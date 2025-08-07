CotationsSections
Devises / PTCT
Retour à Actions

PTCT: PTC Therapeutics Inc

60.48 USD 2.40 (3.82%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PTCT a changé de -3.82% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 59.99 et à un maximum de 62.99.

Suivez la dynamique PTC Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PTCT Nouvelles

Range quotidien
59.99 62.99
Range Annuel
34.57 63.19
Clôture Précédente
62.88
Ouverture
62.70
Bid
60.48
Ask
60.78
Plus Bas
59.99
Plus Haut
62.99
Volume
2.667 K
Changement quotidien
-3.82%
Changement Mensuel
22.26%
Changement à 6 Mois
19.10%
Changement Annuel
63.46%
20 septembre, samedi