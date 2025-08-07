통화 / PTCT
PTCT: PTC Therapeutics Inc
60.48 USD 2.40 (3.82%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PTCT 환율이 오늘 -3.82%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 59.99이고 고가는 62.99이었습니다.
PTC Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
PTCT News
- PTC 테라퓨틱스, 52주 신고가인 61.17 USD 기록
- Ptc Therapeutics stock hits 52-week high at 61.17 USD
- PTC Therapeutics To Challenge BioMarin's Metabolic Disorder Treatment - BioMarin Pharmaceutical (NASDAQ:BMRN)
- PTC Therapeutics at Morgan Stanley Conference: Strategic Insights and Updates
- PTC Therapeutics stock remains BofA top pick for 2025 on Sephience potential
- Top Biotech Stocks to Watch: BofA’s 2025 Picks
- PTC Therapeutics, Inc. (PTCT) Cantor Global Healthcare Conference 2025 Transcript
- PTC Therapeutics Inc. (PTCT) Wells Fargo 20th Annual Healthcare Conference 2025 Transcript
- Here's Why Shares in PTC Therapeutics Soared This Week
- PTC Therapeutics at Wells Fargo Conference: Strategic Growth and Challenges
- PTC Therapeutics Stock Sees RS Rating Improve To 77
- Satellos Bioscience: Promising Novel Treatment For Duchenne Muscular Dystrophy (TSX:MSCL:CA)
- PTC Therapeutics: HD Treatment Advancement Continues With Q4 2025 Catalyst (NASDAQ:PTCT)
- Goldman Sachs reiterates Sell rating on PTC Therapeutics stock at $44 target
- PTC Therapeutics stock falls as FDA issues CRL for vatiquinone in FA
- PTC Therapeutics stock holds Buy rating at Truist despite FDA setback
- US FDA declines to approve PTC Therapeutics’ oral drug for rare genetic disorder
- PTC Therapeutics stock price target lowered to $76 at BofA on FDA rejection
- PTC Therapeutics Faces FDA Rejection On Rare Disease Treatment Over Efficacy Concerns - PTC Therapeutics (NASDAQ:PTCT)
- PTC Therapeutics stock falls after FDA rejects vatiquinone application
- FDA rejects PTC Therapeutics’ drug for Friedreich’s ataxia
- Earnings call transcript: PTC Therapeutics beats Q2 2025 EPS expectations
- PTC Therapeutics (PTCT) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- PTC Therapeutics (PTCT) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
일일 변동 비율
59.99 62.99
년간 변동
34.57 63.19
- 이전 종가
- 62.88
- 시가
- 62.70
- Bid
- 60.48
- Ask
- 60.78
- 저가
- 59.99
- 고가
- 62.99
- 볼륨
- 2.667 K
- 일일 변동
- -3.82%
- 월 변동
- 22.26%
- 6개월 변동
- 19.10%
- 년간 변동율
- 63.46%
