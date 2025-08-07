КотировкиРазделы
PTCT: PTC Therapeutics Inc

59.69 USD 0.71 (1.20%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PTCT за сегодня изменился на 1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.88, а максимальная — 59.81.

Дневной диапазон
58.88 59.81
Годовой диапазон
34.57 62.18
Предыдущее закрытие
58.98
Open
58.88
Bid
59.69
Ask
59.99
Low
58.88
High
59.81
Объем
2.028 K
Дневное изменение
1.20%
Месячное изменение
20.66%
6-месячное изменение
17.55%
Годовое изменение
61.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.