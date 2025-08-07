Валюты / PTCT
PTCT: PTC Therapeutics Inc
59.69 USD 0.71 (1.20%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PTCT за сегодня изменился на 1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.88, а максимальная — 59.81.
Следите за динамикой PTC Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
58.88 59.81
Годовой диапазон
34.57 62.18
- Предыдущее закрытие
- 58.98
- Open
- 58.88
- Bid
- 59.69
- Ask
- 59.99
- Low
- 58.88
- High
- 59.81
- Объем
- 2.028 K
- Дневное изменение
- 1.20%
- Месячное изменение
- 20.66%
- 6-месячное изменение
- 17.55%
- Годовое изменение
- 61.32%
