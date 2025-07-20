Dövizler / PSA
PSA: Public Storage
279.00 USD 4.80 (1.69%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PSA fiyatı bugün -1.69% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 278.85 ve Yüksek fiyatı olarak 285.12 aralığında işlem gördü.
Public Storage hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
278.85 285.12
Yıllık aralık
256.60 369.99
- Önceki kapanış
- 283.80
- Açılış
- 283.78
- Satış
- 279.00
- Alış
- 279.30
- Düşük
- 278.85
- Yüksek
- 285.12
- Hacim
- 1.298 K
- Günlük değişim
- -1.69%
- Aylık değişim
- -4.55%
- 6 aylık değişim
- -7.16%
- Yıllık değişim
- -24.27%
21 Eylül, Pazar