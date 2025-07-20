Divisas / PSA
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
PSA: Public Storage
284.13 USD 0.71 (0.25%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PSA de hoy ha cambiado un -0.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 284.12, mientras que el máximo ha alcanzado 289.77.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Public Storage. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PSA News
- The Calm Before The Cut
- Wells Fargo upgrades Extra Space amid improving outlook for self-storage
- Wells Fargo upgrades Extra Space Storage stock to Overweight on improving rates
- JPMorgan downgrades Abacus Group stock to Underweight on cash flow concerns
- Raymond James reiterates Strong Buy on SmartStop Self Storage stock with $42 target
- 6 Stocks I'm Buying As Tariffs Weigh Down The Economy
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- How I've Built A Monster Passive Income Portfolio (And What I'm Buying Now)
- OUTFRONT Media's Q2 AFFO Beats Estimates, Revenues Miss
- Janus Henderson Global Real Estate Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JERAX)
- 6 Stocks I'm Buying As AI And Tariffs Battle For Market Dominance
- Public Storage 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:PSA)
- Public Storage (PSA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Public Storage's Q2 FFO Beats Estimates, Occupancy Falls, View Raised
- Public Storage (PSA) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Public Storage (PSA) Tops Q2 FFO and Revenue Estimates
- 5 Stocks I'm Buying As Retail Investors Take Over The Market
- Fidelity Real Estate Investment Portfolio Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FRESX)
- Public Storage (PSA) Q2 Earnings Preview: What You Should Know Beyond the Headline Estimates
- Third Avenue International Real Estate Value Fund Q2 2025 Letter (Mutual Fund:REIFX)
- PSA Set to Report Q2 Earnings: What to Expect From the Stock?
- Double-Checking The Credit Rating (Part 8): Public Storage (NYSE:PSA)
- Australia’s Abacus Storage grants due diligence for $1.4 bln takeover bid
- Australia’s Abacus Storage King opens books for $1.41 billion takeover bid
Rango diario
284.12 289.77
Rango anual
256.60 369.99
- Cierres anteriores
- 284.84
- Open
- 286.07
- Bid
- 284.13
- Ask
- 284.43
- Low
- 284.12
- High
- 289.77
- Volumen
- 1.002 K
- Cambio diario
- -0.25%
- Cambio mensual
- -2.80%
- Cambio a 6 meses
- -5.46%
- Cambio anual
- -22.87%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B