PSA: Public Storage

284.13 USD 0.71 (0.25%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PSA de hoy ha cambiado un -0.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 284.12, mientras que el máximo ha alcanzado 289.77.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Public Storage. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
284.12 289.77
Rango anual
256.60 369.99
Cierres anteriores
284.84
Open
286.07
Bid
284.13
Ask
284.43
Low
284.12
High
289.77
Volumen
1.002 K
Cambio diario
-0.25%
Cambio mensual
-2.80%
Cambio a 6 meses
-5.46%
Cambio anual
-22.87%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B