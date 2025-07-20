Валюты / PSA
PSA: Public Storage
284.84 USD 1.62 (0.57%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PSA за сегодня изменился на -0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 283.53, а максимальная — 287.87.
Следите за динамикой Public Storage. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PSA
Дневной диапазон
283.53 287.87
Годовой диапазон
256.60 369.99
- Предыдущее закрытие
- 286.46
- Open
- 286.56
- Bid
- 284.84
- Ask
- 285.14
- Low
- 283.53
- High
- 287.87
- Объем
- 1.294 K
- Дневное изменение
- -0.57%
- Месячное изменение
- -2.55%
- 6-месячное изменение
- -5.22%
- Годовое изменение
- -22.68%
