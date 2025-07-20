Devises / PSA
PSA: Public Storage
279.00 USD 4.80 (1.69%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PSA a changé de -1.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 278.85 et à un maximum de 285.12.
Suivez la dynamique Public Storage. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
278.85 285.12
Range Annuel
256.60 369.99
- Clôture Précédente
- 283.80
- Ouverture
- 283.78
- Bid
- 279.00
- Ask
- 279.30
- Plus Bas
- 278.85
- Plus Haut
- 285.12
- Volume
- 1.298 K
- Changement quotidien
- -1.69%
- Changement Mensuel
- -4.55%
- Changement à 6 Mois
- -7.16%
- Changement Annuel
- -24.27%
20 septembre, samedi