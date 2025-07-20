Währungen / PSA
PSA: Public Storage
283.80 USD 0.33 (0.12%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PSA hat sich für heute um -0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 281.82 bis zu einem Hoch von 285.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Public Storage-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PSA News
Tagesspanne
281.82 285.40
Jahresspanne
256.60 369.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 284.13
- Eröffnung
- 284.11
- Bid
- 283.80
- Ask
- 284.10
- Tief
- 281.82
- Hoch
- 285.40
- Volumen
- 1.014 K
- Tagesänderung
- -0.12%
- Monatsänderung
- -2.91%
- 6-Monatsänderung
- -5.57%
- Jahresänderung
- -22.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K