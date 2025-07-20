KurseKategorien
Währungen / PSA
Zurück zum Aktien

PSA: Public Storage

283.80 USD 0.33 (0.12%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PSA hat sich für heute um -0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 281.82 bis zu einem Hoch von 285.40 gehandelt.

Verfolgen Sie die Public Storage-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PSA News

Tagesspanne
281.82 285.40
Jahresspanne
256.60 369.99
Vorheriger Schlusskurs
284.13
Eröffnung
284.11
Bid
283.80
Ask
284.10
Tief
281.82
Hoch
285.40
Volumen
1.014 K
Tagesänderung
-0.12%
Monatsänderung
-2.91%
6-Monatsänderung
-5.57%
Jahresänderung
-22.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K