PSA: Public Storage
279.00 USD 4.80 (1.69%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PSA 환율이 오늘 -1.69%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 278.85이고 고가는 285.12이었습니다.
Public Storage 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
278.85 285.12
년간 변동
256.60 369.99
- 이전 종가
- 283.80
- 시가
- 283.78
- Bid
- 279.00
- Ask
- 279.30
- 저가
- 278.85
- 고가
- 285.12
- 볼륨
- 1.298 K
- 일일 변동
- -1.69%
- 월 변동
- -4.55%
- 6개월 변동
- -7.16%
- 년간 변동율
- -24.27%
