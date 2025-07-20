货币 / PSA
PSA: Public Storage
284.84 USD 1.62 (0.57%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PSA汇率已更改-0.57%。当日，交易品种以低点283.53和高点287.87进行交易。
关注Public Storage动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PSA新闻
- The Calm Before The Cut
- Wells Fargo upgrades Extra Space amid improving outlook for self-storage
- Wells Fargo upgrades Extra Space Storage stock to Overweight on improving rates
- JPMorgan downgrades Abacus Group stock to Underweight on cash flow concerns
- Raymond James reiterates Strong Buy on SmartStop Self Storage stock with $42 target
- 6 Stocks I'm Buying As Tariffs Weigh Down The Economy
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- How I've Built A Monster Passive Income Portfolio (And What I'm Buying Now)
- OUTFRONT Media's Q2 AFFO Beats Estimates, Revenues Miss
- Janus Henderson Global Real Estate Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JERAX)
- 6 Stocks I'm Buying As AI And Tariffs Battle For Market Dominance
- Public Storage 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:PSA)
- Public Storage (PSA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Public Storage's Q2 FFO Beats Estimates, Occupancy Falls, View Raised
- Public Storage (PSA) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Public Storage (PSA) Tops Q2 FFO and Revenue Estimates
- 5 Stocks I'm Buying As Retail Investors Take Over The Market
- Fidelity Real Estate Investment Portfolio Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FRESX)
- Public Storage (PSA) Q2 Earnings Preview: What You Should Know Beyond the Headline Estimates
- Third Avenue International Real Estate Value Fund Q2 2025 Letter (Mutual Fund:REIFX)
- PSA Set to Report Q2 Earnings: What to Expect From the Stock?
- Double-Checking The Credit Rating (Part 8): Public Storage (NYSE:PSA)
- Australia’s Abacus Storage grants due diligence for $1.4 bln takeover bid
- Australia’s Abacus Storage King opens books for $1.41 billion takeover bid
日范围
283.53 287.87
年范围
256.60 369.99
- 前一天收盘价
- 286.46
- 开盘价
- 286.56
- 卖价
- 284.84
- 买价
- 285.14
- 最低价
- 283.53
- 最高价
- 287.87
- 交易量
- 1.294 K
- 日变化
- -0.57%
- 月变化
- -2.55%
- 6个月变化
- -5.22%
- 年变化
- -22.68%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值