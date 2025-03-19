Dövizler / PRF
PRF: Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
45.24 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PRF fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 45.06 ve Yüksek fiyatı olarak 45.31 aralığında işlem gördü.
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
45.06 45.31
Yıllık aralık
35.00 45.35
- Önceki kapanış
- 45.24
- Açılış
- 45.19
- Satış
- 45.24
- Alış
- 45.54
- Düşük
- 45.06
- Yüksek
- 45.31
- Hacim
- 600
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 2.86%
- 6 aylık değişim
- 12.37%
- Yıllık değişim
- 11.65%
