PRF: Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
45.24 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PRF hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.06 bis zu einem Hoch von 45.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
45.06 45.31
Jahresspanne
35.00 45.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.24
- Eröffnung
- 45.19
- Bid
- 45.24
- Ask
- 45.54
- Tief
- 45.06
- Hoch
- 45.31
- Volumen
- 600
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 2.86%
- 6-Monatsänderung
- 12.37%
- Jahresänderung
- 11.65%
21 September, Sonntag