PRF: Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF

45.24 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PRF hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.06 bis zu einem Hoch von 45.31 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
45.06 45.31
Jahresspanne
35.00 45.35
Vorheriger Schlusskurs
45.24
Eröffnung
45.19
Bid
45.24
Ask
45.54
Tief
45.06
Hoch
45.31
Volumen
600
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
2.86%
6-Monatsänderung
12.37%
Jahresänderung
11.65%
21 September, Sonntag