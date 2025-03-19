Валюты / PRF
PRF: Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
45.24 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PRF за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.06, а максимальная — 45.31.
Следите за динамикой Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
45.06 45.31
Годовой диапазон
35.00 45.35
- Предыдущее закрытие
- 45.24
- Open
- 45.19
- Bid
- 45.24
- Ask
- 45.54
- Low
- 45.06
- High
- 45.31
- Объем
- 600
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 2.86%
- 6-месячное изменение
- 12.37%
- Годовое изменение
- 11.65%
21 сентября, воскресенье