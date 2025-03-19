КотировкиРазделы
PRF: Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF

45.24 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PRF за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.06, а максимальная — 45.31.

Следите за динамикой Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
45.06 45.31
Годовой диапазон
35.00 45.35
Предыдущее закрытие
45.24
Open
45.19
Bid
45.24
Ask
45.54
Low
45.06
High
45.31
Объем
600
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
2.86%
6-месячное изменение
12.37%
Годовое изменение
11.65%
