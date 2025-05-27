FiyatlarBölümler
PPIH
PPIH: Perma-Pipe International Holdings Inc

23.84 USD 1.01 (4.42%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PPIH fiyatı bugün 4.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.60 ve Yüksek fiyatı olarak 24.21 aralığında işlem gördü.

Perma-Pipe International Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
22.60 24.21
Yıllık aralık
8.81 33.09
Önceki kapanış
22.83
Açılış
22.80
Satış
23.84
Alış
24.14
Düşük
22.60
Yüksek
24.21
Hacim
646
Günlük değişim
4.42%
Aylık değişim
-19.62%
6 aylık değişim
93.82%
Yıllık değişim
81.57%
