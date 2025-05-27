Valute / PPIH
PPIH: Perma-Pipe International Holdings Inc
23.84 USD 1.01 (4.42%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PPIH ha avuto una variazione del 4.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.60 e ad un massimo di 24.21.
Segui le dinamiche di Perma-Pipe International Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PPIH News
- PPIH's Q2 Earnings Down Y/Y, Sales Rise on Strong Middle East Demand
- Perma-Pipe Revenue Up 28% in Fiscal Q2
- Perma-Pipe: vendite del secondo trimestre in aumento del 28% durante la revisione delle alternative strategiche
- Perma-Pipe reports Q2 sales up 28% amid strategic alternatives review
- The Zacks Analyst Blog Highlights Walmart, BlackRock, Texas Instruments, Perma-Pipe and MIND Technology
- Top Analyst Reports for Walmart, BlackRock & Texas Instruments
- Perma-Pipe International CEO David J. Mansfield resigns from board
- Perma-Pipe International Holdings, Inc. Announces First Quarter Fiscal 2025 Financial Results
- Perma-Pipe announces CEO transition as Mansfield departs
- Perma-Pipe: Riding The Infrastructure Wave, Anchored To Oil (NASDAQ:PPIH)
- Perma-Pipe wins $2.4 million Qatar project
Intervallo Giornaliero
22.60 24.21
Intervallo Annuale
8.81 33.09
- Chiusura Precedente
- 22.83
- Apertura
- 22.80
- Bid
- 23.84
- Ask
- 24.14
- Minimo
- 22.60
- Massimo
- 24.21
- Volume
- 646
- Variazione giornaliera
- 4.42%
- Variazione Mensile
- -19.62%
- Variazione Semestrale
- 93.82%
- Variazione Annuale
- 81.57%
21 settembre, domenica