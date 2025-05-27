QuotazioniSezioni
Valute / PPIH
PPIH: Perma-Pipe International Holdings Inc

23.84 USD 1.01 (4.42%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PPIH ha avuto una variazione del 4.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.60 e ad un massimo di 24.21.

Segui le dinamiche di Perma-Pipe International Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
22.60 24.21
Intervallo Annuale
8.81 33.09
Chiusura Precedente
22.83
Apertura
22.80
Bid
23.84
Ask
24.14
Minimo
22.60
Massimo
24.21
Volume
646
Variazione giornaliera
4.42%
Variazione Mensile
-19.62%
Variazione Semestrale
93.82%
Variazione Annuale
81.57%
