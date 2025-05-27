Moedas / PPIH
PPIH: Perma-Pipe International Holdings Inc
23.06 USD 0.06 (0.26%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PPIH para hoje mudou para 0.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.75 e o mais alto foi 23.92.
Veja a dinâmica do par de moedas Perma-Pipe International Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PPIH Notícias
- Perma-Pipe Revenue Up 28% in Fiscal Q2
- Perma-Pipe reporta aumento de 28% nas vendas do 2º tri durante revisão de alternativas estratégicas
- Perma-Pipe reports Q2 sales up 28% amid strategic alternatives review
- The Zacks Analyst Blog Highlights Walmart, BlackRock, Texas Instruments, Perma-Pipe and MIND Technology
- Top Analyst Reports for Walmart, BlackRock & Texas Instruments
- Perma-Pipe International CEO David J. Mansfield resigns from board
- Perma-Pipe International Holdings, Inc. Announces First Quarter Fiscal 2025 Financial Results
- Perma-Pipe announces CEO transition as Mansfield departs
- Perma-Pipe: Riding The Infrastructure Wave, Anchored To Oil (NASDAQ:PPIH)
- Perma-Pipe wins $2.4 million Qatar project
Faixa diária
22.75 23.92
Faixa anual
8.81 33.09
- Fechamento anterior
- 23.00
- Open
- 23.48
- Bid
- 23.06
- Ask
- 23.36
- Low
- 22.75
- High
- 23.92
- Volume
- 284
- Mudança diária
- 0.26%
- Mudança mensal
- -22.25%
- Mudança de 6 meses
- 87.48%
- Mudança anual
- 75.63%
