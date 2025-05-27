通貨 / PPIH
PPIH: Perma-Pipe International Holdings Inc
22.83 USD 0.17 (0.74%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PPIHの今日の為替レートは、-0.74%変化しました。日中、通貨は1あたり22.58の安値と23.92の高値で取引されました。
Perma-Pipe International Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PPIH News
- Perma-Pipe Revenue Up 28% in Fiscal Q2
- パーマパイプ、戦略的選択肢の検討中に第2四半期売上28%増を報告
- Perma-Pipe reports Q2 sales up 28% amid strategic alternatives review
- The Zacks Analyst Blog Highlights Walmart, BlackRock, Texas Instruments, Perma-Pipe and MIND Technology
- Top Analyst Reports for Walmart, BlackRock & Texas Instruments
- Perma-Pipe International CEO David J. Mansfield resigns from board
- Perma-Pipe International Holdings, Inc. Announces First Quarter Fiscal 2025 Financial Results
- Perma-Pipe announces CEO transition as Mansfield departs
- Perma-Pipe: Riding The Infrastructure Wave, Anchored To Oil (NASDAQ:PPIH)
- Perma-Pipe wins $2.4 million Qatar project
1日のレンジ
22.58 23.92
1年のレンジ
8.81 33.09
- 以前の終値
- 23.00
- 始値
- 23.48
- 買値
- 22.83
- 買値
- 23.13
- 安値
- 22.58
- 高値
- 23.92
- 出来高
- 431
- 1日の変化
- -0.74%
- 1ヶ月の変化
- -23.03%
- 6ヶ月の変化
- 85.61%
- 1年の変化
- 73.88%
