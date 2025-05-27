クォートセクション
PPIH: Perma-Pipe International Holdings Inc

22.83 USD 0.17 (0.74%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PPIHの今日の為替レートは、-0.74%変化しました。日中、通貨は1あたり22.58の安値と23.92の高値で取引されました。

Perma-Pipe International Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
22.58 23.92
1年のレンジ
8.81 33.09
以前の終値
23.00
始値
23.48
買値
22.83
買値
23.13
安値
22.58
高値
23.92
出来高
431
1日の変化
-0.74%
1ヶ月の変化
-23.03%
6ヶ月の変化
85.61%
1年の変化
73.88%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K