PPIH: Perma-Pipe International Holdings Inc
23.18 USD 0.45 (1.98%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PPIH汇率已更改1.98%。当日，交易品种以低点22.24和高点23.73进行交易。
关注Perma-Pipe International Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PPIH新闻
- Perma-Pipe Revenue Up 28% in Fiscal Q2
- Perma-Pipe第二季度销售额增长28%，同时进行战略选择评估
- Perma-Pipe reports Q2 sales up 28% amid strategic alternatives review
- The Zacks Analyst Blog Highlights Walmart, BlackRock, Texas Instruments, Perma-Pipe and MIND Technology
- Top Analyst Reports for Walmart, BlackRock & Texas Instruments
- Perma-Pipe International CEO David J. Mansfield resigns from board
- Perma-Pipe International Holdings, Inc. Announces First Quarter Fiscal 2025 Financial Results
- Perma-Pipe announces CEO transition as Mansfield departs
- Perma-Pipe: Riding The Infrastructure Wave, Anchored To Oil (NASDAQ:PPIH)
- Perma-Pipe wins $2.4 million Qatar project
日范围
22.24 23.73
年范围
8.81 33.09
- 前一天收盘价
- 22.73
- 开盘价
- 22.43
- 卖价
- 23.18
- 买价
- 23.48
- 最低价
- 22.24
- 最高价
- 23.73
- 交易量
- 755
- 日变化
- 1.98%
- 月变化
- -21.85%
- 6个月变化
- 88.46%
- 年变化
- 76.54%
