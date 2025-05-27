통화 / PPIH
PPIH: Perma-Pipe International Holdings Inc
23.84 USD 1.01 (4.42%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PPIH 환율이 오늘 4.42%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 22.60이고 고가는 24.21이었습니다.
Perma-Pipe International Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
22.60 24.21
년간 변동
8.81 33.09
- 이전 종가
- 22.83
- 시가
- 22.80
- Bid
- 23.84
- Ask
- 24.14
- 저가
- 22.60
- 고가
- 24.21
- 볼륨
- 646
- 일일 변동
- 4.42%
- 월 변동
- -19.62%
- 6개월 변동
- 93.82%
- 년간 변동율
- 81.57%
20 9월, 토요일