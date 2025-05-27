Divisas / PPIH
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
PPIH: Perma-Pipe International Holdings Inc
23.00 USD 0.27 (1.19%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PPIH de hoy ha cambiado un 1.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.24, mientras que el máximo ha alcanzado 23.73.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Perma-Pipe International Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PPIH News
- Perma-Pipe Revenue Up 28% in Fiscal Q2
- Perma-Pipe reporta aumento del 28% en ventas del 2T durante revisión estratégica
- Perma-Pipe reporta un aumento del 28% en ventas del segundo trimestre durante revisión de alternativas estratégicas
- Perma-Pipe reports Q2 sales up 28% amid strategic alternatives review
- The Zacks Analyst Blog Highlights Walmart, BlackRock, Texas Instruments, Perma-Pipe and MIND Technology
- Top Analyst Reports for Walmart, BlackRock & Texas Instruments
- Perma-Pipe International CEO David J. Mansfield resigns from board
- Perma-Pipe International Holdings, Inc. Announces First Quarter Fiscal 2025 Financial Results
- Perma-Pipe announces CEO transition as Mansfield departs
- Perma-Pipe: Riding The Infrastructure Wave, Anchored To Oil (NASDAQ:PPIH)
- Perma-Pipe wins $2.4 million Qatar project
Rango diario
22.24 23.73
Rango anual
8.81 33.09
- Cierres anteriores
- 22.73
- Open
- 22.43
- Bid
- 23.00
- Ask
- 23.30
- Low
- 22.24
- High
- 23.73
- Volumen
- 868
- Cambio diario
- 1.19%
- Cambio mensual
- -22.45%
- Cambio a 6 meses
- 86.99%
- Cambio anual
- 75.17%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B