PPIH: Perma-Pipe International Holdings Inc
22.73 USD 3.46 (13.21%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PPIH за сегодня изменился на -13.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.36, а максимальная — 26.01.
Следите за динамикой Perma-Pipe International Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PPIH
Дневной диапазон
22.36 26.01
Годовой диапазон
8.81 33.09
- Предыдущее закрытие
- 26.19
- Open
- 26.01
- Bid
- 22.73
- Ask
- 23.03
- Low
- 22.36
- High
- 26.01
- Объем
- 1.369 K
- Дневное изменение
- -13.21%
- Месячное изменение
- -23.36%
- 6-месячное изменение
- 84.80%
- Годовое изменение
- 73.12%
