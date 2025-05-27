КотировкиРазделы
Валюты / PPIH
PPIH: Perma-Pipe International Holdings Inc

22.73 USD 3.46 (13.21%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PPIH за сегодня изменился на -13.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.36, а максимальная — 26.01.

Следите за динамикой Perma-Pipe International Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
22.36 26.01
Годовой диапазон
8.81 33.09
Предыдущее закрытие
26.19
Open
26.01
Bid
22.73
Ask
23.03
Low
22.36
High
26.01
Объем
1.369 K
Дневное изменение
-13.21%
Месячное изменение
-23.36%
6-месячное изменение
84.80%
Годовое изменение
73.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.