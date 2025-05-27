Devises / PPIH
PPIH: Perma-Pipe International Holdings Inc
23.84 USD 1.01 (4.42%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PPIH a changé de 4.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.60 et à un maximum de 24.21.
Suivez la dynamique Perma-Pipe International Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PPIH Nouvelles
- PPIH's Q2 Earnings Down Y/Y, Sales Rise on Strong Middle East Demand
- Perma-Pipe Revenue Up 28% in Fiscal Q2
- Perma-Pipe annonce une hausse de 28% des ventes au T2 pendant l’examen des alternatives stratégiques
- Perma-Pipe reports Q2 sales up 28% amid strategic alternatives review
- The Zacks Analyst Blog Highlights Walmart, BlackRock, Texas Instruments, Perma-Pipe and MIND Technology
- Top Analyst Reports for Walmart, BlackRock & Texas Instruments
- Perma-Pipe International CEO David J. Mansfield resigns from board
- Perma-Pipe International Holdings, Inc. Announces First Quarter Fiscal 2025 Financial Results
- Perma-Pipe announces CEO transition as Mansfield departs
- Perma-Pipe: Riding The Infrastructure Wave, Anchored To Oil (NASDAQ:PPIH)
- Perma-Pipe wins $2.4 million Qatar project
Range quotidien
22.60 24.21
Range Annuel
8.81 33.09
- Clôture Précédente
- 22.83
- Ouverture
- 22.80
- Bid
- 23.84
- Ask
- 24.14
- Plus Bas
- 22.60
- Plus Haut
- 24.21
- Volume
- 646
- Changement quotidien
- 4.42%
- Changement Mensuel
- -19.62%
- Changement à 6 Mois
- 93.82%
- Changement Annuel
- 81.57%
20 septembre, samedi