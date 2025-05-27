CotationsSections
Devises / PPIH
PPIH: Perma-Pipe International Holdings Inc

23.84 USD 1.01 (4.42%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PPIH a changé de 4.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.60 et à un maximum de 24.21.

Suivez la dynamique Perma-Pipe International Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
22.60 24.21
Range Annuel
8.81 33.09
Clôture Précédente
22.83
Ouverture
22.80
Bid
23.84
Ask
24.14
Plus Bas
22.60
Plus Haut
24.21
Volume
646
Changement quotidien
4.42%
Changement Mensuel
-19.62%
Changement à 6 Mois
93.82%
Changement Annuel
81.57%
20 septembre, samedi