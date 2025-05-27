Währungen / PPIH
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PPIH: Perma-Pipe International Holdings Inc
23.14 USD 0.31 (1.36%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PPIH hat sich für heute um 1.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.60 bis zu einem Hoch von 23.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die Perma-Pipe International Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PPIH News
- PPIH's Q2 Earnings Down Y/Y, Sales Rise on Strong Middle East Demand
- Perma-Pipe Revenue Up 28% in Fiscal Q2
- Perma-Pipe meldet Umsatzplus von 28 % und prüft strategische Optionen
- Perma-Pipe reports Q2 sales up 28% amid strategic alternatives review
- The Zacks Analyst Blog Highlights Walmart, BlackRock, Texas Instruments, Perma-Pipe and MIND Technology
- Top Analyst Reports for Walmart, BlackRock & Texas Instruments
- Perma-Pipe International CEO David J. Mansfield resigns from board
- Perma-Pipe International Holdings, Inc. Announces First Quarter Fiscal 2025 Financial Results
- Perma-Pipe announces CEO transition as Mansfield departs
- Perma-Pipe: Riding The Infrastructure Wave, Anchored To Oil (NASDAQ:PPIH)
- Perma-Pipe wins $2.4 million Qatar project
Tagesspanne
22.60 23.48
Jahresspanne
8.81 33.09
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.83
- Eröffnung
- 22.80
- Bid
- 23.14
- Ask
- 23.44
- Tief
- 22.60
- Hoch
- 23.48
- Volumen
- 129
- Tagesänderung
- 1.36%
- Monatsänderung
- -21.98%
- 6-Monatsänderung
- 88.13%
- Jahresänderung
- 76.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K