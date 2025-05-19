Dövizler / PNRG
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PNRG: PrimeEnergy Resources Corporation
165.52 USD 6.24 (3.63%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PNRG fiyatı bugün -3.63% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 164.49 ve Yüksek fiyatı olarak 170.65 aralığında işlem gördü.
PrimeEnergy Resources Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PNRG haberleri
- Is PrimeEnergy Stock a Smart Bet Amid Oil Slump & Gas Growth?
- PrimeEnergy Q2 Earnings Fall Y/Y on Lower Oil Prices, Stock Declines
- Prime Energy Resources: The Place To Be During Uncertain Times (NASDAQ:PNRG)
- The Zacks Analyst Blog Highlights Microsoft, SAP, AMD, PrimeEnergy Resources and ClearOne
- Top Stock Reports for Microsoft, SAP & AMD
- PrimeEnergy Resources Corporation Announces Change in Independent Registered Public Accounting Firm
- PrimeEnergy Resources: Watch The Partners (NASDAQ:PNRG)
- Primeenergy Resources Corp sees $1.16 million stock sale by ten percent owner
- PrimeEnergy Reports Increased Production, Higher Revenue, and Strategic Share Repurchases in Q1 2025
Günlük aralık
164.49 170.65
Yıllık aralık
137.78 243.49
- Önceki kapanış
- 171.76
- Açılış
- 170.65
- Satış
- 165.52
- Alış
- 165.82
- Düşük
- 164.49
- Yüksek
- 170.65
- Hacim
- 56
- Günlük değişim
- -3.63%
- Aylık değişim
- 10.16%
- 6 aylık değişim
- -26.75%
- Yıllık değişim
- 20.12%
21 Eylül, Pazar