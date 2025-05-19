FiyatlarBölümler
Dövizler / PNRG
PNRG: PrimeEnergy Resources Corporation

165.52 USD 6.24 (3.63%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PNRG fiyatı bugün -3.63% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 164.49 ve Yüksek fiyatı olarak 170.65 aralığında işlem gördü.

PrimeEnergy Resources Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
164.49 170.65
Yıllık aralık
137.78 243.49
Önceki kapanış
171.76
Açılış
170.65
Satış
165.52
Alış
165.82
Düşük
164.49
Yüksek
170.65
Hacim
56
Günlük değişim
-3.63%
Aylık değişim
10.16%
6 aylık değişim
-26.75%
Yıllık değişim
20.12%
21 Eylül, Pazar