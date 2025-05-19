货币 / PNRG
PNRG: PrimeEnergy Resources Corporation
171.80 USD 4.06 (2.31%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PNRG汇率已更改-2.31%。当日，交易品种以低点170.48和高点176.50进行交易。
关注PrimeEnergy Resources Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PNRG新闻
- Is PrimeEnergy Stock a Smart Bet Amid Oil Slump & Gas Growth?
- PrimeEnergy Q2 Earnings Fall Y/Y on Lower Oil Prices, Stock Declines
- Prime Energy Resources: The Place To Be During Uncertain Times (NASDAQ:PNRG)
- The Zacks Analyst Blog Highlights Microsoft, SAP, AMD, PrimeEnergy Resources and ClearOne
- Top Stock Reports for Microsoft, SAP & AMD
- PrimeEnergy Resources Corporation Announces Change in Independent Registered Public Accounting Firm
- PrimeEnergy Resources: Watch The Partners (NASDAQ:PNRG)
- Primeenergy Resources Corp sees $1.16 million stock sale by ten percent owner
- PrimeEnergy Reports Increased Production, Higher Revenue, and Strategic Share Repurchases in Q1 2025
日范围
170.48 176.50
年范围
137.78 243.49
- 前一天收盘价
- 175.86
- 开盘价
- 176.05
- 卖价
- 171.80
- 买价
- 172.10
- 最低价
- 170.48
- 最高价
- 176.50
- 交易量
- 52
- 日变化
- -2.31%
- 月变化
- 14.34%
- 6个月变化
- -23.98%
- 年变化
- 24.68%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值