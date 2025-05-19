Währungen / PNRG
PNRG: PrimeEnergy Resources Corporation
165.69 USD 6.07 (3.53%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PNRG hat sich für heute um -3.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 165.69 bis zu einem Hoch von 170.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die PrimeEnergy Resources Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
165.69 170.65
Jahresspanne
137.78 243.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 171.76
- Eröffnung
- 170.65
- Bid
- 165.69
- Ask
- 165.99
- Tief
- 165.69
- Hoch
- 170.65
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- -3.53%
- Monatsänderung
- 10.27%
- 6-Monatsänderung
- -26.68%
- Jahresänderung
- 20.25%
