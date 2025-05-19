KurseKategorien
PNRG: PrimeEnergy Resources Corporation

165.69 USD 6.07 (3.53%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PNRG hat sich für heute um -3.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 165.69 bis zu einem Hoch von 170.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die PrimeEnergy Resources Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
165.69 170.65
Jahresspanne
137.78 243.49
Vorheriger Schlusskurs
171.76
Eröffnung
170.65
Bid
165.69
Ask
165.99
Tief
165.69
Hoch
170.65
Volumen
16
Tagesänderung
-3.53%
Monatsänderung
10.27%
6-Monatsänderung
-26.68%
Jahresänderung
20.25%
