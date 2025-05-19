通貨 / PNRG
PNRG: PrimeEnergy Resources Corporation
171.76 USD 0.46 (0.27%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PNRGの今日の為替レートは、0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり169.49の安値と175.65の高値で取引されました。
PrimeEnergy Resources Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
169.49 175.65
1年のレンジ
137.78 243.49
- 以前の終値
- 171.30
- 始値
- 173.76
- 買値
- 171.76
- 買値
- 172.06
- 安値
- 169.49
- 高値
- 175.65
- 出来高
- 65
- 1日の変化
- 0.27%
- 1ヶ月の変化
- 14.31%
- 6ヶ月の変化
- -23.99%
- 1年の変化
- 24.65%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K