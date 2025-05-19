クォートセクション
通貨 / PNRG
PNRG: PrimeEnergy Resources Corporation

171.76 USD 0.46 (0.27%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PNRGの今日の為替レートは、0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり169.49の安値と175.65の高値で取引されました。

PrimeEnergy Resources Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
169.49 175.65
1年のレンジ
137.78 243.49
以前の終値
171.30
始値
173.76
買値
171.76
買値
172.06
安値
169.49
高値
175.65
出来高
65
1日の変化
0.27%
1ヶ月の変化
14.31%
6ヶ月の変化
-23.99%
1年の変化
24.65%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K