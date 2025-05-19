Divisas / PNRG
PNRG: PrimeEnergy Resources Corporation
171.30 USD 4.56 (2.59%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PNRG de hoy ha cambiado un -2.59%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 170.48, mientras que el máximo ha alcanzado 176.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas PrimeEnergy Resources Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
170.48 176.50
Rango anual
137.78 243.49
- Cierres anteriores
- 175.86
- Open
- 176.05
- Bid
- 171.30
- Ask
- 171.60
- Low
- 170.48
- High
- 176.50
- Volumen
- 66
- Cambio diario
- -2.59%
- Cambio mensual
- 14.00%
- Cambio a 6 meses
- -24.20%
- Cambio anual
- 24.32%
