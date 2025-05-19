CotizacionesSecciones
PNRG: PrimeEnergy Resources Corporation

171.30 USD 4.56 (2.59%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PNRG de hoy ha cambiado un -2.59%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 170.48, mientras que el máximo ha alcanzado 176.50.

Siga la dinámica de la pareja de divisas PrimeEnergy Resources Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
170.48 176.50
Rango anual
137.78 243.49
Cierres anteriores
175.86
Open
176.05
Bid
171.30
Ask
171.60
Low
170.48
High
176.50
Volumen
66
Cambio diario
-2.59%
Cambio mensual
14.00%
Cambio a 6 meses
-24.20%
Cambio anual
24.32%
