PNRG: PrimeEnergy Resources Corporation

165.52 USD 6.24 (3.63%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PNRG a changé de -3.63% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 164.49 et à un maximum de 170.65.

Suivez la dynamique PrimeEnergy Resources Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
164.49 170.65
Range Annuel
137.78 243.49
Clôture Précédente
171.76
Ouverture
170.65
Bid
165.52
Ask
165.82
Plus Bas
164.49
Plus Haut
170.65
Volume
56
Changement quotidien
-3.63%
Changement Mensuel
10.16%
Changement à 6 Mois
-26.75%
Changement Annuel
20.12%
